Учасники мітингу вимагають нардепівську зарплату

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності об 11.00 розпочався мітинг Федерації профспілок України проти підвищення цін на газ та електроенергію для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані для участі в мітингу зібралося близько 5 тис. представників профспілок – представників різних сфер народного господарства. Крім того серед прапорів профспілок також є прапори Соціалістичної партії України та Комуністичної партії України. Учасники мітингу тримають в руках транспаранти, на яких написано «Ганьба НКРЕ», «Влада, служи народу, а не обслуговуй олігархів!», «Досить робити жебраків з трудового народу»!, «Ні підвищенню цін!», «Нардепівську зарплату кожній українській сім’ї!».

Один із виступаючих, звертаючись до учасників мітингу запропонував прийняти резолюцію-звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету Міністрів України з вимогою негайно припинити "геноцид проти свого народу". З цією метою на прийняття рішення профспілки пропонують десятиденний термін владі, після чого мають намір пікетувати Секретаріат Президента, Кабінет Міністрів. В разі, якщо вимоги не будуть виконані, вони не виключать встановлення наметового містечка з висуненням в тому числі політичних вимог.