Владі радять економити на собі, а не на пільговиках

Влада повинна економити на собі, а не на пільговиках, заявив народний депутат, член президії політради «Нашої України» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ під час розмови з чорнобильцями, які сьогодні протестують під парламентом проти скасування пільг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, влада діє цинічно, адже вона вперто не бажає зменшити мільярдні витрати держбюджету на своє утримання, на оздоровлення і перельоти чиновників, на ремонти та інші видатки для забезпечення власного комфорту.

«Навіть меморандум, підписаний прем’єр-міністром від імені КМУ з представниками всеукраїнських громадських організацій афганців та чорнобильців, не стримав бажання влади зекономити на пільговиках, соціальні права яких уже неодноразово порушувались», - заявив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Він зауважив, що зараз, щоб отримати навіть законні виплати, чорнобильцям доводиться відстоювати свої права у суді, а влада на виконання таких судових рішень просто не закладає кошти в бюджет, в результаті чого чорнобильці не можуть отримати законні виплати навіть після рішення суду. Депутат зауважив, що й цього для влади виявилось замало. Законопроектом № 9127, підготовленим до другого читання, влада пропонує закріпити за Кабінетом міністрів право у ручному режимі позбавляти пільг як чорнобильців, так і всі інші категорії пільговиків.

«Цей законопроект говорить про те, що влада вже забула про власні обіцянки. Вона своїми спробами позбавити громадян законних пільг, на фоні зростаючих видатків на своє утримання, продовжує знущатися над громадянами», - обурився В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Він висловив переконання, що урядовий законопроект спрямований на те, щоб позбавити засобів для існування мільйони українських сімей, оскільки під приводом відсутності коштів у бюджеті будуть скасовані пільги або суттєво зменшено їхні розміри.

«Влада має понести відповідальність за те, що не виконуються рішення судів про призначення пенсій, погашення заборгованості з виплат компенсацій і поточних пенсій. Мають бути порушені кримінальні справи по відношенню до винних у невиконанні рішень судів про призначення пенсій чорнобильцям», - відзначив депутат.

На його переконання, громадяни мають висловити своє ставлення до нинішньої антинародної влади не лише акціями протесту, а й чіткою позицією під час голосування на майбутніх парламентських виборах,

«Лише так можна змусити владу відмовитися від законодавчого шахрайства і припинити скорочення соціальних виплат», - підкреслив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

У партії нагадують, що народний депутат від «Нашої України» Володимир КАРПУК ще у квітні подав на розгляд парламенту законопроект «Про збільшення витрат на забезпечення лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Цей законопроект має на меті врегулювати виплати чорнобильців, а не скасувати їх.