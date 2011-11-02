"Батьківщина" прагне відставки Януковича та розпуску парламенту

У Вінницькій області активісти партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» почали збір підписів за відставку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та розпуск Верховної Ради.

Як повідомила УНІАН голова облорганізації «Батьківщини» Людмила ЩЕРБАКІВСЬКА, від початку акції (28 жовтня) свої підписи вже поставили понад 10 тисяч вінничан.

«У своєму листі-зверненні ми вимагаємо негайної відставки В.ЯНУКОВИЧА з поста Президента і проведення дострокових президентських виборів, а також дострокового розпуску Верховної Ради, більшість якої обслуговує В.ЯНУКОВИЧА, забувши про обов`язки перед виборцями», - сказала Л.ЩЕРБАКІВСЬКА.

За її словами, у зверненні йдеться про те, що громадяни України виступають проти «антинародної, антиукраїнської політики Президента В.ЯНУКОВИЧА, проти підвищення пенсійного віку, проти збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, проти зростання цін без належного збільшення зарплат і пенсій, проти придушення підприємництва, проти скорочення соціальних пільг, проти утисків свободи слова, проти політичних репресій та переслідування опозиції».

Крім того, у зверненні викладено вимогу звільнити екс-прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв`язнів.

Голова Вінницької облорганізації «Батьківщини» зазначила, що підпис можна поставити у кожному районі в агітаційних наметах «Батьківщини».