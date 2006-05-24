Єхануров взяв тиждень на роздуми

Уряд України має намір до 31 травня визначиться щодо рішення про подальше підвищення тарифів на газ і електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«Є істотне питання, і кожний з нас повинен нести громадянську відповідальність: або ми знищимо галузь, і, фактично, приречемо себе на зиму, на животіння, або ми йдемо на свідоме рішення. Тиждень на роздуми».

У зв`язку з цим прем`єр дав ряд доручень. Зокрема, прем`єр доручив Мінпаливенерго довести до відома громадськості ситуацію щодо рівня тарифів і собівартості енергоносіїв.

Ю.ЄХАНУРОВ також доручив міністрам провести зустрічі з роботодавцями щодо підвищення заробітної плати для працівників галузевих підприємств.

Крім того, прем`єр доручив Мінпраці вивчити питання про систему компенсації для населення у зв’язку з майбутнім можливим підвищенням тарифів на енергоносії.

Ю.ЄХАНУРОВ доручив також Мінфіну підготувати інформацію про наявність в бюджеті коштів, які можуть бути спрямовані на компенсацію населенню підвищення тарифів.

Також Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що до 10 червня уряд проведе ряд консультацій з представниками Асоціації міст України щодо можливого підвищення цін на газ.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня НКРЕ підвищила тарифи на газ і електроенергію для населення з 1 травня на 25%.

6 квітня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що НКРЕ подала на розгляд Кабінету Міністрів України графік підвищення тарифів на електроенергію і газ для населення до економічно обгрунтованого рівня, що планується завершити в травні 2008 року. За його словами, рішення НКРЕ про підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення з 1 травня ц.р. є лише першим етапом у рамках переходу до економічно обгрунтованого рівня тарифів. Подальше підвищення проводитиметься не щокварталу, як планувалося раніше, а двічі на рік, тобто, приблизно кожні півроку. Так, повідомив В.КАЛЬЧЕНКО, наступне підвищення тарифів намічене на 1 вересня ц.р., і воно буде знову на 25%, з 1 травня 2007 року знову планується підвищити тарифи на 25%, потім на 25% намічено підвищити тарифи з 1 вересня 2007 року, з тим, щоб на травень 2008 року вийти майже до економічно обгрунтованого рівня, з різницею в 3-5%.