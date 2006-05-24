До ГУАМ хоче приєднатися Румунія

Румунія має намір вступити в "Організацію за демократію і економічний розвиток - ГУАМ" (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдавія), заявив румунський посол в Азербайджані Ніколає Уреке.

"Румунія хоче вступити в ГУАМ, членами якої є дві сусідні з нею країни - Україна і Молдова", - сказав дипломат журналістам в середу.

За його словами, Румунія може поділитися з країнами-учасницями організації досвідом членства в НАТО, а в перспективі - і в Євросоюзі.

РІА "Новини"