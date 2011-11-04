Ківалов розказав співдоповідачам ПАРЄ про Кірєєва і комп'ютер

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ був вибраний розглядати кримінальну справу колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО автоматичною системою розподілу справ між суддями.

Про це народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ під час зустрічі із співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марієттою де ПУРБЕ-ЛУНДІН і Майліс РЕПС, повідомили УНІАН у прес-службі С.КІВАЛОВА.

«Що стосується КІРЄЄВА, то вибір ліг на нього автоматично, адже зараз вже немає тієї жахливої ситуації, коли справи в ручному режимі розписував голова суду. Справа приходить до суду, реєструється, а розподіляє комп`ютер. До речі, за втручання в автоматичну систему у нас передбачена кримінальна відповідальність. Можна одержати до 10 років», - сказав С.КІВАЛОВ.

Відповідаючи на питання членів ПАРЄ про незалежність чи залежність судді Р.КІРЄЄВА і незалежність суддів в Україні взагалі, С.КІВАЛОВ відзначив, що українські судді достатньо, на законодавчому рівні, захищені від тиску з боку і виконавчої, і законодавчої влади.

«У нас немає суддів першого чи другого ґатунку. У нас усі судді рівні. Також немає випробувального терміну для судді. Якщо суддя прийшов працювати в суд, то він повинен розглядати всі справи, будь-якої складності. Як кажуть, узявся за гуж – не говори, що не дуж. Не уявляю собі ситуації, коли суддя відмовився б розглядати будь-яку справу через свою недосвідченість. Ви знаєте, я б першим поставив питання про його профнепридатність», - наголосив народний депутат.

Довідка УНІАН. 11 жовтня суддя Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВ засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Пізніше Венеціанська комісія у своїх висновках відзначила, що справу Ю.ТИМОШЕНКО не повинен був розглядати «тимчасовий суддя».

«У Венеції було відмічено, що тимчасові судді – ті, хто повинен пропрацювати 5 років до отримання статусу постійних – не є повністю незалежними, оскільки перебувають під наглядом перед отриманням призначення. Суддя, який судив колишнього прем`єр-міністра, був, насправді, все ще тимчасовим суддею», - наголошується у висновках Венеціанської комісії.