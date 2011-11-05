Кабмін поділив афганців і чорнобильців на "правильних" і "неправильних"

В уряді заявляють, що представники громадських організацій афганців та чорнобильців, які 7 листопада планують прийти під Будинок уряду і Верховну Раду з акціями протесту, мають на меті зірвати планомірну роботу по врегулюванню питань соціального захисту.

Як повідомили УНІАН у ДепартаментІ інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, 4 листопада засоби масової інформації поширили повідомлення про те, що в понеділок, 7 листопада, представники громадських організацій афганців та чорнобильців прийдуть під до уряду і парламенту. Причиною невдоволення стало нібито невиконання умов підписаного 30 вересня меморандуму між урядом та представниками всеукраїнських громадських організацій афганців і чорнобильців щодо врегулювання питань соціального захисту цих категорій громадян.

«Однак при цьому анонсування запланованих на 7 листопада акцій протесту було зроблено громадянами, які не брали участі в укладанні згаданої угоди 30 вересня. Більше того, представники громадських організацій, які брали участь у переговорному процесі та підписанні згаданого меморандуму, вважають, що уряд планомірно виконує взяті на себе зобов‘язання, враховує вимоги чорнобильців та афганців при розробці рішень, які суттєво покращать рівень соціального захисту цих категорій громадян, консультується з відповідних питань з представниками афганських та чорнобильських спільнот», йдеться у повідомленні.

«Водночас представники громадських організацій, які вели діалог з урядом, вважають, що 7 листопада можуть вийти з акціями протесту організації-клони. Ці люди не мають жодного відношення до учасників домовленостей 30 вересня, до того ж не є членами громадських організацій. Мета таких дій, скоріше за все, зірвати планомірну роботу по врегулюванню питань соціального захисту для всіх без винятку категорій чорнобильців та афганців та вирішити «точково» лише власні питання, зокрема отримати для себе одночасно чималі кошти на виконання судових рішень із загального фонду та залишити його спустошеним, що згодом може ускладнити вчасну виплату пенсій іншим чорнобильцям та афганцям», заявляють у Кабміні.