Огризко: комуністична ідеологія має бути засуджена як тотожна фашизму

Українське суспільство має розпочати процес осудження і засудження комуністичної ідеології як злочинної і тотожної фашизму, заявив заступник голови політради партії «Нашої України» Володимир ОГРИЗКО, виступаючи на відкритті міжнародної конференції «Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний період та під час ІІ Світової війни: причини та наслідки».

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», він підкреслив, що цей форум має стати серйозним імпульсом і сигналом для суспільства про те, що потрібно переводити справу осуду комунізму в політичну площину.

«Треба розпочати процес осудження і засудження комуністичної ідеології як злочинної і тотожної фашизму», - сказав В.ОГРИЗКО.

За його словами, після політичної частини можна буде перейти до практично-юридичних справ, головним завданням яких буде оголошення комуністичної ідеології поза законом.

Політик підтримав проект ухвали конференції, у якій пропонується зазначити необхідність створення Міжнародного трибуналу для розгляду злочинів комунізму і розпочати судове переслідування живих виконавців комуністичних злочинів.

5-6 листопада Київська міська організація Українського добровільного, культурно-просвітницького, правозахисного, благодійного товариства «Меморіал» імені Василя Стуса, Громадський інститут історичної пам’яті, Національний університет «Києво-Могилянська академія» проводять міжнародну наукову конференцію «Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний період та під час II Світової війни: причини та наслідки», почесним головою оргкомітету якої є В.ЮЩЕНКО.

З доповідями на цьому науковому зібранні виступатимуть не лише авторитетні українські науковці, а й дослідники з Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Угорщини, Чехії, Сербії, Грузії.