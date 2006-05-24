Відкриється дитячий благодійний книжковий ярмарок

Перший київський дитячий благодійний книжковий ярмарок відбудеться з 31 травня по 3 червня в Українському Домі (Київ, вул. Хрещатик, 2). На ньому буде офіційно оголошено про початок довгострокової загальноукраїнської кампанії з популяризації читання «Книгоманія».

Спеціалізований дитячий книжковий ярмарок в Україні проводиться вперше, без бюджетного та спонсорського фінансування. Свою найновішу продукцію представлять українські видавці дитячих книжок та періодики, виробники електронних видань, аудіо- та відеопродукції, листівок та дитячої канцелярії (за попередніми заявками, участь в ярмарку візьмуть 40 експонентів; з них 35 дитячих видавництв). Спеціальний Гість ярмарку – видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» з виставкою унікальних картин, які стали улюбленими ілюстраціями до улюблених книжок.

Кожне видавництво, що бере участь в ярмарку, має намір провести одну або декілька акцій, так що загалом програма супутніх заходів налічуватиме близько 40 подій, зокрема:

1. Збір книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек. Одночасно фахівці з Книги рекордів України фіксуватимуть, чи вдасться українцям встановити рекорд книжкової благочинності.

2. Протягом ярмарку кожна дитина зможе намалювати чи описати свою мрію – всі мрії маленьких українців буде оправлено в «Книгу Мрій» і подаровано Президентові України.

3. «Школа книгоманії»: майстер-класи про те, як писати, читати та малювати книжки проведуть відомі автори та художники: Андрій Курков, Дмітрій Биков (Москва), Мар’яна Савка, Олег Петренко-Заневський, Володимир Цибулько, Леся Воронина.

4. Презентації видавничих проектів та автограф-сесії Ані Лорак та Лілії Подкопаєвої.

5. Майстер-клас співачки Росави «Як одночасно читати і співати».

6. Презентація сенсаційного pr-проекту «Обличчя 5 каналу пропагують читання».

7. Старт проекту «Дитячий bookcrossing».

8. Конкурс дитячих творів «Мене надрукують в Соняшнику».

9. Захопливі ігрові програми «Буква» та «Сторінки-хатинки» від Дому «Равлик».

10. Тренінг «Як подорожувати в часі» від письменниці Марини Павленко.

11. Унікальна виставка мініатюрних книжок з Музею книги і друкарства України «Маленькі книжечки для маленьких читачів».

12. Велетенський сканворд від «Великої дитячої газети»

13. Книжкові конкурси від братів Капранових і «Зеленого пса» та багато іншого!

Остаточно програма буде сформована 26 травня та розіслана додатково.

«Можливо, нині ще мало людей усвідомлюють залежність підвищення соціального статусу і збільшення життєвих можливостей від рівня освіти й загальної культури, що безпосередньо пов’язано з навиками читання і безперервної освіти. Можливо, людям варто пояснити, що шлях у Європу ми не прокладатимемо кайлом та лопатою, а будуватимемо інформаційне високотехнологічне суспільство, в якому куплений диплом не знадобиться?» – так формулює завдання кампанії її ініціатор Олександра Коваль, президент Форуму видавців. (Детальніше http://www.zn.kiev.ua/ie/show/597/53349/)

Увага! Вперше в Україні про готовність стати обличчями кампанії та сприяти популяризації читання заявили відомі люди, надзвичайно популярні серед молоді. Зокрема, Святослав Вакарчук заявляє, що радо прислужиться книжці і бачить свою участь не тільки в одноразовій акції.

Організатори:

ГО «Форум видавців»

Державне управління справами

Український Дім

Партнер:

Книга рекордів України

Інформаційні партнери:

Генеральний інформаційний спонсор: «1+1»

Перший інформаційний партнер: «5 канал»

Генеральний радіопартнер: радіо ЕРА

Міжнародний партнер: журнал «Профіль»

Медіа-підтримка: «Дзеркало тижня», «Україна молода», «Метро-Освіта», «Газета по-киевски», «Метро», «Друг читача»,

Інтернет-партнери: www.meta.ua та www.obozrevatel.com.ua

Інформаційний партнер «Green-Media»

Партнери:

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Велика дитяча газета

Видавництво Старого Лева

Зелений пес

Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»

Махаон-Україна

Перун

Сейбр-Світло

Теза

«Книгоманію» може підтримати будь-який українець, який візьме участь в зборі книжок для дитячих будинків. Акція стартує у перший день Дитячого книжкового ярмарку. Приєднуйтесь!

Amor librorum nos unit!

Контактна особа з питань акредитації преси: Леся Ганжа (тел. 8 050 3 444 313, ganja@voliacable.com).

Контактна особа з питань збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек від Книги рекордів України: Ігор Підчібій (т/ф. 044 5526902, т. 050 3349270, book@ua.fm)