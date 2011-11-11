Кабмін оприлюднив текст Договору про зону вільної торгівлі з СНД

Кабінет міністрів України на своєму офіційному порталі оприлюднив текст Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав, який прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав 18 жовтня у Санкт-Петербурзі під час засідання глав урядів країн-членів СНД.

З текстом договору можна ознайомитись тут.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж поточного року.

Того ж дня М.АЗАРОВ висловив сподівання, що підписаний договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року. Також під час спільної прес-конференції голів урядів СНД за підсумками підписання договору М.АЗАРОВ зазначив, що договір недосконалий, він має вади, але в угоді закладені тимчасові норми, протягом терміну дії яких недоліки будуть ліквідовані.

У свою чергу, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що підписання договору не суперечить принципам Світової організації торгівлі, членами якої серед країн СНД є Україна, Киргизія, Молдова і Вірменія.

Представники української влади заявляють, що підписання Договору про ЗВТ з СНД не зашкодить євроінтеграції України, зокрема, підписанню Договору про ЗВТ з ЄС.

Однак опозиція вважає, що підписання цього документу повертає Україну до тіснішої інтеграції з Росією і країнами колишнього СРСР та може перешкодити її інтегруванню в Євросоюз. Так, колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що підписанням зони вільної торгівлі з СНД Україна закрила для себе двері в торговельний союз з Євросоюзом.