Партія Берлусконі не підтримає нового прем'єра

Давній соратник екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, голова національно-консервативної партії "Ліга Півночі" Умберто Боссі заявив, що його партія поки не готова підтримати уряд на чолі з Маріо Монті - ймовірним наступником Берлусконі на посаді прем'єра, передає Associated Press.



У. Боссі вже повідомив президенту країни Джорджіо Наполітано, що "Ліга Півночі" не підтримає кандидатуру М.Монті, поки той не надасть чітку програму виведення італійської економіки з кризи. "Поки ми говоримо ні", - зазначив У. Боссі, додавши, що "Ліга Півночі" буде вирішувати питання про підтримку нового уряду, виходячи з оприлюдненої кандидатом програми.



Сьогодні в Італії почалися консультації щодо складу нового уряду країни. Очікується, що вони триватимуть до сьогоднішнього вечора, після чого Дж.Наполітано може звернутися до колишнього єврокомісара і ймовірного наступника Берлусконі на посаді прем'єра М. Монті з дорученням сформувати новий уряд.



Перед новим прем'єр-міністром буде стояти завдання сформувати нову адміністрацію, здатну впоратися зі зростаючою борговою кризою в країні.



Державний борг Італії становить астрономічні для єврозони 1,9 трлн. євро, а повільне зростання національної економіки підвищує ризик фінансової катастрофи. Проте ситуація для держави не настільки критична, як, наприклад, для Греції, оскільки Італія може похвалитися первинним профіцитом бюджету: видатки держави не перевищують її доходи, крім витрат на обслуговування боргу, зазначає РосБізнесКонсалтинг.



В Італії розраховують, що новий кабінет буде сформований до відкриття фондових ринків у понеділок.