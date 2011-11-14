Захист Тимошенко оскаржив порушення нової кримінальної справи

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оскаржив порушення кримінальної справи щодо державних гарантій корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Сьогодні захист Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО оскаржив постанову про порушення ще однієї кримінальної справи у так званій справі щодо державних гарантій», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що скаргу зареєстровано у канцелярії Шевченківського районного суду Києва.

С.ВЛАСЕНКО висловив сподівання, що скаргу буде призначено до розгляду найближчим часом.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 12 жовтня порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Екс-прем`єра звинувачують у вчиненні замаху на розтрату коштів державного бюджету шляхом покладання на Кабінет міністрів зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії на суму 405,5 млн. доларів.