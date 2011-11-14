Морозу і Марчуку може загрожувати небезпека?

Адвокат екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ також не виключає, що життю лідера СПУ Олександра МОРОЗА і екс-секретаря РНБО Євгена МАРЧУКА може загрожувати небезпека, оскільки вони є носіями первинної інформації про записи, зроблені в кабінеті Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні журналістам: «Я не знаю, наскільки ця інформація достовірна, але усім відомо, що МОРОЗ був тим рупором, який цю інформацію зробив доступною для всієї громадськості у 2000 році. Він з Миколою Михайловичем (М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ) активно спілкувався з приводу цих записів, і МАРЧУК з ним про це теж спілкувався».

«Тобто, ці люди є носіями первинної інформації, і не виключено, що їх життю загрожує небезпека", - сказав П.СИЧОВ.