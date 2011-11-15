БЮТ може вийти з комісії з підготовки закону про вибори

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що фракція "БЮТ-Батьківщина" може ухвалити рішення про вихід із тимчасової спеціальної комісії з підготовки законопроекту про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у парламенті.

Як сказав М.ТОМЕНКО, дана комісія має брати за основу «не законопроект, розроблений Адміністрацією Президента чи у Міністерстві юстиції», а чинний закон про вибори, і до нього вносити зміни.

М.ТОМЕНКО наголосив: «БЮТ не ухвалював рішення підтримувати змішану систему, і ми є прихильниками пропорційної системи по відкритих списках».

За його словами, «це велике перебільшення, що у комісії панує лад і спокій, і законопроект про вибори буде ухвалено консенсусом».

«Якщо ми побачимо, що на комісії принципових змін не буде, то я думаю, що фракція буде у вівторок зранку розглядати питання про вихід із комісії», - заяви М.ТОМЕНКО і додав, що «під прикриттям цієї комісії протягується законопроект, по якому Адміністрація Президента вже давно прийняла рішення і збирає внески на право бути кандидатом від Партії регіонів у мажоритарних округах». За його словами, створення комісії, «таке враження, тільки збільшує суму внеску».

На думку М.ТОМЕНКА, у такій ситуації «краще крапки над «і» розставити в цьому питанні і не дурити народ, що в нас тут такий великий компроміс довкола прийняття закону про вибори».