Післязавтра ЄС вийде на фінішну пряму у переговорах з Україною

Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі на своєму засіданні ввечері 14 листопада схвалив позицію щодо економічної частини угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, члени Комітету підтримали основні пропозиції доповідача Павла ЗАЛЕВСЬКОГО (група народних партій, Польща), які стосувалися, зокрема, завершення переговорів про угоду про асоціацію до кінця цього року та парафування угоди, а також проведення реформ в Україні з метою модернізації інфраструктури.

У позиції Комітету також зазначається, що угода про асоціацію має зміцнити верховенство права в Україні, що важливо, передусім, для іноземних інвесторів.

Позиція Комітету з питань закордонних справ буде передана Комітету з питань закордонних справ, який остаточно розгляне проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща), щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори з Україною про угоду про асоціацію на своєму засіданні у четвер, 17 листопада.

Після цього проект документу буде винесено на голосування депутатів Європарламенту.

ЄП має схвалити свої рекомендації щодо переговорів у відповідності до Лісабонської угоди, яка розширила деякі його повноваження.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо укладення угоди про асоціацію на початку 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію, - на початку 2008 року.

На сьогодні сторони оголосили про практичне завершення переговорів.

Українська влада сподівається парафувати угоду 19 грудня цього року на саміті Україна-ЄС.