Україна будує найдорожчий вертолітний майданчик у світі за бюджетні гроші?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що в Україні будують найдорожчий у світі гелікоптерний майданчик за бюджетні кошти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі заступника голови ВР.

М.ТОМЕНКО нагадав, що гелікоптерний майданчик з пасажирським терміналом пропускною здатністю 50 пасажирів на годину буз збудований у селі Пекарі Канівського району Черкаської області. До його складу входять посадковий майданчик, одноповерховий пасажирський термінал, який складається із зали очікування, конференц-залу та кімнати відпочинку, контрольно-пропускного пункту, місць для зупинки автотранспорту та інше. Сам майданчик розрахований на 10 гвинтокрилів і був збудований майже за 100 мільйонів гривень бюджетних коштів. Щодо його цілей, то, за словами черкаської влади, він збудований для багатої української діаспори. Як казав черкаський губернатор Сергій ТУЛУБ, «нині у багатьох країнах світу діють потужні українські діаспори. І це не найбідніші люди, ви знаєте. Вони прилетять в Бориспіль, і там буде створено вертолітний термінал, потім вертоліт збере туристів і прилетить у Канів, до могили Шевченка…».

М.ТОМЕНКО розкритикував цей проект, називаючи його проектом VIP-туризму на бюджетні кошти. «Більш унікального об’єкту у світі нема, оскільки він збудований для в принципі неіснуючої потреби», – вважає він.

Політик нагадав, що 19 жовтня він з групою народних депутатів звернулися з депутатським запитом до віце-прем’єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА та голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія ТУЛУБА щодо ефективності використання для туристичних цілей гелікоптерного майданчика, збудованого за Державною цільовою програмою підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у селі Пекарі Канівського району Черкаської області. У запиті зазначалося, що за повідомленнями ЗМІ офіційне відкриття гелікоптерного майданчика з пасажирським терміналом та під’їзною дорогою відбулося 19 вересня і у зв’язку з цим ставилися наступні питання:

- скільки туристів було прийнято та відправлено із гелікоптерного майданчика після його відкриття;

- скільки коштів було отримано за обслуговування цих туристів;

- скільки коштів було витрачено за цей час на обслуговування майданчика та пасажирського терміналу.

Водночас, у відповідях на запит, наданих першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергієм РЯБЦЕВИМ та Головою Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Володимиром КОВАЛЕВСЬКИМ не міститься ніякої конкретної інформації по жодному з вищезазначених питань.

Так, керівництво облдержадміністрації повідомляє, що питання передачі гелікоптерного майданчика в обласну комунальну власність на даний час «вивчається». А Голова Нацагентства інформує, що після закінчення будівництва на об’єкті виконуються роботи з технічного оснащенням необхідним обладнанням: радіолокаційним (всенаправлений радіомаяк NDB типу 125 виробництва канадської компанії Nautel та цифровий пеленгатор DDFO4E німецької компанії Rohde&Schwarz); зв’язку (чотири радіостанції виробництва японської компанії ICOM) та документування голосової інформації (два комплекти «SRS Voice Recorder» виробництва української компанії «Спеціальні реєструючи системи»). Повна готовність обладнання до роботи очікується у кінці грудня 2011 року і саме тоді об’єкт буде повністю готовий до прийняття туристів та забезпечення їх швидкого доступу до Шевченківського національного заповідника.

Тобто, зазначає прес-служба М.ТОМЕНКА, з відповідей офіційних інстанцій можна зробити висновок, що офіційно відкритий 19 вересня об’єкт фактично досі не діє і перші потенційні туристи можуть з’явитися там не раніше ніж у наступному році. Водночас немає відповіді на питання, скільки коштів вже витрачено на обслуговування майданчика і терміналу, а також скільки додаткових коштів потребує встановлення й налагодження необхідного для нормальної роботи об’єкта обладнання і звідки будуть отримуватися ці кошти.

Віце-спікер також відмітив, що «даний об’єкт викликає великі сумніви стосовно своєї туристичної доцільності, але те, що це найдорожчий у світі гелікоптерний майданчик, збудований за бюджетні кошти – це вже доконаний факт».