Голова управління Пенсійного фонду Донецької області подав у відставку

Голова управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Георгій ЯКИМЕНКО подав у відставку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецької обласної державної адміністрації Римма ФІЛЬ.

«Так, вчора Г.ЯКИМЕНКО написав заяву про звільнення за власним бажанням», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада ц.р. у Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли до регіонального управління Пенсійного фонду України і зажадали негайного прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, інакше загрожували оголосити голодовку.

Як заявив голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ, представники чорнобильців, афганців і тих, хто має статус «діти війни», поспілкувалися з начальником управління Г.ЯКИМЕНКОМ.

М.ГОНЧАРОВ відзначив, що після того, як Г.ЯКИМЕНКО пояснив, що пенсії для цієї категорії громадян нараховуються тільки згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України, всі присутні ухвалили рішення звернутися особисто до М.АЗАРОВА.

«Так, ми з ЯКИМЕНКОМ спілкувалися, і після його виступу було ухвалено таке рішення (викликати до Донецька М.АЗАРОВА – УНІАН). Тому що ЯКИМЕНКО сказав, що не виконуватимуться норми чорнобильського закону, закону про статус ветеранів війни, про дітей війни, тому що нібито немає грошей. Вони виконуватимуть постанову Кабінету міністрів № 745. І це питання може вирішити тільки Кабмін», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

15 листопада в Донецьку вночі 41 учасник акції протесту - чорнобильці, афганці і «діти війни», перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління Пенсійного фонду України, почали голодовку.

За його словами, протестувальники вимагають, щоб до них негайно прибув прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ.

«Голодовку почала 41 людина. Всі вони провели ніч у будівлі управління Пенсійного фонду», - сказав М.ГОНЧАРОВ. При цьому він відзначив, що готовність приєднатися до голодовки письмово підтвердили 218 чоловік.