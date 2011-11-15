Янукович не полетів у Польщу - кортеж повернувся до Києва

Кортеж Віктора Януковича повернувся до Адміністрації президента, на вулицю Банкова.

Як повідомляють журналісти, через це дороги у центрі столиці традиційно перекрили.

Прес-секретар президента Дарина Чепак повідомила "Українській правді",що Янукович станом на 11:20 працює в Адміністрації президента, але очікує, коли туман у Польщі розвіється і Вроцлав дозволить приземлитися.

Тобто остаточно візит президента до Вроцлава не скасовано, він очікує на хорошу погоду.

Як відомо, у вівторок Янукович мав брати участь у врочистостях до 200-річчя Вроцлавського університету, однак через туман його виліт відклали.