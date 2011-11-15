МЗС: Україна продовжує наполягати на фіксації європерспективи

Україна продовжує наполягати на фіксації в Угоді про асоціацію питання про перспективу членства України в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«В рамках переговорів у нас залишилося одне питання – європейської перспективи. Ми не сходимо з цієї позиції, що Україна має в тій чи іншій формі отримати чіткий сигнал про можливість набути членства в ЄС», - сказав представник МЗС, додавши, що сторони будуть шукати прийнятну формулу інтеграції.

За словами О.ВОЛОШИНА, в Україні виходять з того, що у європейських партнерів України є розуміння європейського майбутнього України.

Водночас він зазначив, що деякі країни ЄС мають «специфічну чутливість» до кожного конкретного слова в угоді.

«На сьогоднішній день ми бачимо готовність європейської сторони парафувати угоду. Ми будемо робити все можливе, щоб ця готовність зберегла актуальність і 19 грудня реалізувалася в парафування угоди», - додав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, питання, що стосується судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та інші внутрішньополітичні питання також обговорюються в ході переговорів.

«Що стосується Ю.ТИМОШЕНКО, як і інших питань внутрішньої політики України, то вони, безумовно, присутні в нашому діалозі, ми спілкуємося, обговорюємо, викладаємо свої аргументи, але ми постійно наголошуємо, що і опозиція, і влада, і суспільство абсолютно єдині в тому, що угода має бути парафована», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, в ході чергового раунду переговорів, який відбувся 11 листопада, було підтверджено, що переговори на рівні делегацій України та ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію, практично завершено.

Сторони домовилися розпочати внутрішні процедури щодо підготовки тексту угоди та укладання.

Окремі існуючі технічні питання будуть врегульовані на експертному рівні.