Вроцлавський аеропорт: Через туман не було відкликано жодного рейсу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує прибути до польського Вроцлава сьогодні після обіду.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив представник Вроцлавського летовища.

"Маємо таку інформацію, що цей український літак задекларувався, що прилетить в 13.30 (14.30 за київським часом)", - сказала співрозмовник агентства.

Водночас вона повідомила, що з самого ранку у Вроцлаві приземлилися усі літаки, які мали прибути, згідно з графіком, крім одного, котрий, однак був відмінений через проблемами із сіткою сполучень авіакомпанії, а не туманом у польському місті.

"Зранку через туман не було відкликано жодного рейсу", - сказала представник летовища.

Співрозмовник агентства додала, що Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та Німеччини Крістіан ВУЛЬФ прибули літаками до Вроцлава вчора увечері.

За останньою інформацією, Президент України поки що не відбув з Києва через несприятливі погодні умови – туман у Вроцлаві.

Сьогодні, 15 листопада, Президент Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ та Федеральний президент Німеччини К.ВУЛЬФ висловили жаль з приводу того, що глава Української держави В.ЯНУКОВИЧ через складні погодні умови не зміг прибути до Польщі і взяти участь у святкуванні 200-річчя Вроцлавського університету.

Водночас, він висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ все-таки прибуде до Польщі і зможе взяти зустріч у тристоронній зустрічі.