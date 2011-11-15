Азаров думає, що в Донецьку з чорнобильцями і без нього розберуться?

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Донецьку достатньо чиновників, які можуть розібратися з проблемами чорнобильців і афганців, які оголосили голодовку в обласному управлінні Пенсійного фонду України з вимогою до влади виконати закони про доплату до пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«У Донецьку є ті відповідальні керівники, які ведуть діалог з людьми. У них досить повноважень, щоб розмовляти. Ми ситуацію тримаємо на контролі», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли в обласне управління Пенсійного фонду і почали вимагати негайного прибуття до них прем`єр-міністра М.АЗАРОВА, інакше загрожували оголосити голодовку.

Вночі 15 листопада 41 учасник акції протесту, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління ПФУ, почали голодовку з вимогою термінової зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

Сьогодні у 10 учасників голодовки погіршився стан здоров`я.

Голова управління Пенсійного фонду в Донецькій області Георгій ЯКИМЕНКО подав у відставку.