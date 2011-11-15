БЮТ повернеться до ВР лише завтра

Фракція "БЮТ-Батьківщина" не братиме участі у вечірньому пленарному засіданні парламенту і повернеться до сесійної зали лише завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

«У цьому фарсі ми сьогодні брати участь не будемо, але завтра фракція у повному складі буде в залі», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що, згідно з регламентом, завтра у Верховній Раді має відбутися день опозиції, і "БЮТ-Батьківщина" має намір порушити питання про сьогоднішнє голосування щодо декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

«Ми будемо потужно працювати… Ми будемо обов’язково порушувати цю тему, і ми цю тему просто так зараз не залишимо», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що «БЮТ-Батьківщина» звернеться з листами до всіх європейських структур з тим, щоб вони дали оцінку тому, що відбулося в Україні через відмову декриміналізувати статтю 365 Кримінального кодексу. «Ми звернемося до всіх і ми напишемо всім – хай дають оцінку тому, що відбулося в Україні», - додав він.

І.КИРИЛЕНКО висловив переконання, що внаслідок сьогоднішнього негативного голосування європейський шлях України у подальшому буде закрито. «Незважаючи на тиск спільноти, незважаючи на заяви провідних лідерів світової спільноти, усі сподівання вирішити це питання правовим шляхом виявилися марними», - додав він.