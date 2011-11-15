Нардеп каже, що туман розсіявся - і видно хрест на євроінтеграції

Народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ вважає, що відмова Верховної Ради декриміналізувати статтю, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, поставила хрест на євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Відбулася не тільки легалізація політичних репресій, а й фактично був поставлений хрест на європейській інтеграції України», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він зауважив, що декриміналізації цієї статті чекали лідери європейських країн. «Але туман розсіявся і стало цілковито очевидно, який насправді напрямок бачить для себе Віктор ЯНУКОВИЧ», - сказав він.

А.ПАРУБІЙ назвав цілком символічним, що саме сьогодні прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив про намір ініціювати у грудні підписання договору про Євразійський союз. А.ПАРУБІЙ переконаний, що саме у цьому напрямку і бачить В.ЯНУКОВИЧ рух для України.

«Стає очевидним, що відсьогодні аеропорти для ЯНУКОВИЧА та інших керівників влади будуть відкривати тільки в Росії, а не в інших європейських державах», - додав він.

При цьому народний депутат назвав дуже дивним той факт, що аеропорт польського Вроцлава, куди мав летіти В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, приймає інші літаки, і лише літак Президента України не зміг там приземлитися.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 15 листопада, не підтримала поправку до президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» про вилучення з Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО засуджено до семи років позбавлення волі. За дану поправку проголосували лише 147 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.