Донецька облрада знайшла гроші для чорнобильців, які голодують?

Донецька обласна рада виділила 40 тис. грн. для 11 протестуючих чорнобильців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облради.

У повідомленні зазначається, що сьогодні голова обласної ради Андрій ФЕДОРУК, голови постійних комісій облради Олександр БОБКОВ і Микола ЗАГОРУЙКО зустрілися з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, які оголосили голодовку у зв`язку з різким зменшенням розмірів пенсій.

А.ФЕДОРУК оголосив учасникам акції, що «як депутати обласної ради в рамках своїх повноважень ми можемо надати матеріальну допомогу тим людям, які гостро її потребують».

«На сьогоднішній день вже виділено 40 тис. грн., які будуть спрямовані 11 особам відповідно до списків, представлених учасниками акції», - повідомив голова облради.

Він також заявив, що матеріальну допомогу від депутатів облради одержать ще 63 учасники акції.

«Сьогодні, переговоривши з учасниками акції - ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, ми вирішили, що буде підготовлено список на 63 людини, яким депутати нададуть матеріальну допомогу», - сказав А.ФЕДОРУК.

Він повідомив, що в облраді мають намір завтра зустрітися з активістами акції та ще раз обговорити проблему матеріального становища чорнобильців.

«Завтра ми зустрічаємося в обласній раді з активом цієї акції та спільно з облдержадміністрацією обговорюватимемо питання, пов`язані з вирішенням цієї проблеми», - сказав А.ФЕДОРУК.