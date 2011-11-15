Івано-Франківська міськрада: годі потурати новій Московській імперії

Івано-Франківська міська рада виступає проти вступу України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Як повідомили УНІАН у міській раді, таке рішення прийняли депутати сьогодні на позачерговій сесії.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, занепокоєні активізацією переговорів про вступ України у так званий Митний союз, - йдеться у зверненні міської ради до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. - Лише наміри здійснення такого кроку вже завдали іміджевих збитків державі на міжнародній арені, а подальші дії фактично перекреслять усі євроінтеграційні процеси в яких сьогодні бере участь Україна. Більше того – вважаємо, що така непродумана зовнішня політика, на догоду нашому північному сусіду, може призвести до послаблення суверенітету України та подальшої втрати державності».

Міська рада звертає увагу посадовців центральної влади, що «переконлива більшість населення нашого міста та країни загалом виявляє бажання вступити в зону вільної торгівлі не з країнами СНД, а з Європейським співтовариством. Натомість об’єднана Європа чітко наголосила, що при входженні України до Митного cоюзу з країнами СНД євроінтеграція нашої держави значно ускладнюється».

«Закликаємо Президента України зважено підійти до ситуації та врахувати волю переважної більшості українців, - наголошують депутати. - Досить потурати примхам Кремля та діяти на догоду путінсько-медведєвському плану створення нової Московської імперії. Натомість висловлюємо свою готовність всіма способами підтримувати та сприяти пришвидшенню євроінтеграційного курсу України».

Депутати Івано-Франківської міської ради вимагають припинити процес перемовин щодо входження України у зону Митного союзу.

Окрім того, депутати заявили про намір ініціювати проведення спільного засідання міських рад у Києві біля будівлі Верховної Ради у разі, якщо Верховна Рада розглядатиме питання про вступ України до Митного союзу.