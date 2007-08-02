Тимошенко вже націлилася формувати новий уряд

В уряду Віктора ЯНУКОВИЧА немає коштів на виконання рішення Конституційного Суду, яким відновлено ряд соціальних виплат, тому що він «активно відмиває кошти на виборчу кампанію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила у середу ввечері в ефірі «5-го каналу».

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що БЮТ допомагає людям, які позбавлені пільг і підтримки, звертатися до всіх державних інстанцій та судів.

«Ми будемо робити все, щоб люди ці гроші отримали», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що після приходу до влади її уряд знайде необхідні кошти і поверне людям соціальну підтримку.

При цьому вона нагадала, що за її прем’єрства надходження до бюджету за короткий проміжок часу зросли на 62%.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня КС скасував положення закону про державний бюджет, які стосувалися припинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення стосується 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.

Уряд заявляє, що може реалізувати це рішення Конституційного Суду тільки після внесення змін до закону про держбюджет на поточний рік.