Під Кабміном - сутичка між «Беркутом» і чорнобильцями: є постраждалі

Мітингувальники під будівлею уряду намагалися прорватися до Кабінету міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Близько 500 чорнобильців перекрили частину дороги на вулиці Грушевського і намагалися прорвати Gazeta.ua.кордон міліціонерів, на допомогу яким було направлено близько 100 "беркутівців".

"Беркутівці" відтіснили мітингувальників і оточили їх з усіх сторін. У сутичці постраждав чорнобилець із Вінницької області. Він після сутички сів на стілець у натовпі, а в шапку встромив папір із написом: "Вимушений буду об`явити голодовку".

Зараз "беркутівці" декількома колонами відтісняють чорнобильців із тієї частини тратуару, через яку заїжджають машини високопосадовців.

До будівлі уряду приїхала "швидка" допомога. "Чоловіку стало погано. У нього серцевий напад", - сказав один із міліціонерів.