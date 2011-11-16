Міліція каже, що сутичку біля Кабміну спровокував Ляшко

У столичній міліції стверджують, що правоохоронні органи не затримували нікого з учасників сьогоднішньої акції протесту проти скасування пільг біля Кабінету міністрів України.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві.

Зокрема, за їх даними, вчора від народного депутата України Олега ЛЯШКА до столичної мерії надійшла заявка на проведення зустрічі з громадянами біля будівель Верховної Ради, Кабміну та Адміністрації Президента. Як зазначили в главку, в заході біля Кабміну взяли участь близько 350 осіб.

«Під час заходу народний депутат закликав людей для вирішення всіх питань спробувати зайти в будівлю уряду. Внаслідок чого мітингувальники частково заблокували рух транспорту в напрямку Верховної Ради по вулиці Грушевського, через що правоохоронці були змушені відтіснити їх на тротуар», - зазначили в міліції.

При цьому в ГУ МВС підкреслили, що фізичної сили до учасників заходу ніхто не застосовував, нікого затримано не було. «На даний час акція проходить спокійно», - відзначили у главку міліції.

Водночас там додали, що під час мітингу одному з учасників стало зле – він поскаржився на болі в серці і йому була викликана «швидка допомога». «Чоловік, мешканець Київської області, 1952 року народження, поскаржився на болі в серці, йому викликали «швидку допомогу», медики надали йому необхідну допомогу і він продовжив брати участь у мітингу», - зазначили в міліції.

Як повідомлялося, сьогодні мітингувальники під будівлею уряду намагалися прорватися до Кабінету міністрів.

Близько 500 чорнобильців перекрили частину дороги на вулиці Грушевського і намагалися прорвати кордон міліціонерів, на допомогу яким було направлено близько 100 "беркутівців".

"Беркутівці" відтіснили мітингувальників і оточили їх з усіх сторін. За даними Gazeta.ua., у сутичці постраждав чорнобилець із Вінницької області. Він після сутички сів на стілець у натовпі, а в шапку встромив папір із написом: "Вимушений буду оголосити голодування".