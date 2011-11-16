Чорнобильці освистали міністрів: «Банду геть!»

Чорнобильці, які проводили акцію протесту біля Кабінету міністрів, освистали урядовців.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Кабінету міністрів зібралося близько 400 чорнобильців. Після закінчення засідання уряду з центрального під’їзду будівлі почали виходити міністри, а чорнобильці їх освистували, вигукуючи: «Банду геть!». Урядовці сідали у службові автомобілі й від’їжджали.

Коли з Кабміну вийшла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, учасники акції почали вигукувати: «КАРПАЧОВУ до народу!».

При цьому народний депутат Олег ЛЯШКО, який виступав перед чорнобильцями, підбіг до Н.КАРПАЧОВОЇ, надів на неї свою куртку та підвів до мітингувальників. Н.КАРПАЧОВА близько хвилини виступала перед чорнобильцями. Вона зазначила, що сьогодні її представник зустрічався із представниками чорнобильців для вирішення їхніх питань. За словами уповноваженого, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду також порушував питання виплат чорнобильцям підвищених пенсій.

«Люди, боріться. Омбудсман з вами», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Після того як вона поїхала, О.ЛЯШКО заявив учасникам акції: «КАРПАЧОВА молодець… Якщо серед чиновників буде хоч десяток таких людей, як КАРПАЧОВА, ми переможемо».

У даний час сутичок між мітингувальниками та міліцією немає.

Після закінчення засідання Кабінету міністрів учасники акції розійшлися.