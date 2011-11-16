Протистояння у Хмельницькому: регіонали відступили

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА заявив про підтримку підприємців, які проводять мітинг біля облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 3 тис. підприємців вимагають внести зміни до Податкового кодексу в частині спрощеної системи оподаткування, знизити фіскальний тиск.

Губернатор зазначив, що Асамблея ринків Хмельницького підтримала Президента України в частині внесення змін до Податкового кодексу.

Водночас В.ЯДУХА сказав, що в державі не може існувати такий «соціальний розрив», коли семеро підприємців утримують одного пенсіонера.

В.ЯДУХА вважає, що на мітингу зібралися підприємці, «яких використовують політикани».

«Не потрібно сьогодні виступати проти влади, потрібно реально оцінювати можливості бюджету держави, адже його (бюджет) за останні роки поклали на лопатки. Реформам в Україні бути», - наголосив він.

Голова ОДА подякував учасникам обох акцій. При цьому він закликав активістів Партії регіонів залишити майдан.

У даний час «регіонали» вже залишили площу.

Біля ОДА продовжується мітинг підприємців, який охороняє міліція.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України прийняла 20 жовтня 2011 року.

Підприємці вимагають, щоб Президент України ветував цей закон і з цією метою проводять акції протесту.

На думку експертів, цей закон спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів щодо бізнесу. Так, у законі закріплено право податківців анулювати свідоцтво платника податків за наслідками перевірок; ставка оподаткування прив`язана до мінімальної зарплати; ліквідується фіксований патент, що призведе до того, що люди змушені платити податки незалежно від того, одержали вони доходи від бізнесу чи ні. Також закон скасовує мораторій на перевірки, якого підприємці добилися після Податкового майдану. Крім того, в законі не враховано вимогу підприємців – скасувати заборону фізичним особам-підприємцям на роботу з юридичними особами, яку було запроваджено з січня ц.р. Податковим кодексом.