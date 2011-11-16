Єфремов торгується з опозицією за підтримку

Парламентська більшість готова врахувати 80% пропозицій опозиції до виборчого законопроекту, якщо фракції НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» голосуватимуть за нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що опозиція внесла свої пропозиції до законопроекту про вибори народних депутатів. «За 80% даних пропозицій ми готові проголосувати відразу, ми їх теж підтримуємо», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас він додав, що є низка явно політичних пропозицій, які потребують голосування у сесійній залі.

За його словами, неприйнятною є пропозиція про те, що 150 народних депутатів повинні обиратися за мажоритарною системою, а 300 - за партійними списками. «Така система ніким не підтримується, і це збиткова система виборів», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Тим часом, додав він, фракція ПР, зокрема, готова підтримати пропозицію про участь блоків у виборах. Утім, ця підтримка буде лише в тому випадку, якщо опозиційні фракції голосуватимуть за законопроект, сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, в іншому випадку фракція ПР домовлятиметься з тими фракціями в парламенті, які виступають проти участі блоків у виборах, щоб вони підтримали законопроект.

О.ЄФРЕМОВ також підкреслив, що можливі і домовленості про прохідний бар`єр у бік його зменшення. О.ЄФРЕМОВ підкреслює, що опозиція повинна чітко визначитися, чи готова вона до серйозних переговорів і до того, щоб брати участь у голосуванні. «Хай представники меншини зрештою визначаться - чи будуть вони займатися серйозною законотворчістю, чи займатимуться бродячою законотворчістю, яка відбувається у нас у середу (йдеться про День опозиції в парламенті по середах, коли розглядаються опозиційні законопроекти – УНІАН)», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому підкреслив: “Ми працюємо над тим, щоб якомога більше депутатів у парламенті проголосували за даний законопроект. Я буду дуже щасливий, якщо за даний законопроект проголосує десь близько 300 депутатів – це говоритиме, що є абсолютна конституційна більшість у парламенті, яка підтримує цей законопроект. І говорити надалі про те, що він дає якісь лазівки з нечесного проведення виборів, буде безглуздо”.