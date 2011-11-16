Бжезинський: Україна могла б справити вирішальний вплив на еволюцію Росії

Радник Центру стратегічних і міжнародних студій Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ вважає, що Україна може грати дуже важливу історичну роль, зокрема для Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, говорячи про те, яке місце обіймає Україна сьогодні на геополітичній карті світу.

Зокрема, після розпаду Радянського Союзу З.БЖЕЗИНСЬКИЙ писав про Україну як про геополітичний центр, новий і важливий простір на євразійській шахівниці.

Щодо сьогоднішньої ситуації він висловив думку, що “Україна – це країна, яка могла б справити вирішальний вплив на еволюцію Росії. Водночас Україна – це країна, яка в якийсь момент могла би бути й повинна бути частиною Великої Європи».

За словами експерта, якщо Україна рухатиметься в напрямку до Європи, вона має бути демократичною, тому що Європа не прийме Україну, якщо в країні не буде реальної демократії. «І якщо Україна як реальна демократія рухатиметься в напрямку Європи, то, на мій погляд, доволі високі шанси, що Росія слідуватиме за нею”, - відзначив З.БЖЕЗИНСЬКИЙ.

Водночас він сказав, що дуже поганим знаком для майбутнього демократії України є те, що деякі з попередніх політичних лідерів нашої країни перебувають нині за гаратами.

На його думку, якщо Президент Віктор ЯНУКОВИЧ хоче поваги до себе як з боку світової громадськості, так і з боку українського народу, він повинен докласти всіх можливих зусиль, щоб зберегти в Україні демократію і повагу до закону.

“Але закон сам по собі має заслужити повагу. Базування деяких судових звинувачень на застарілих радянських законах, створених у той час, коли Радянський Союз був тоталітарною диктатурою, не свідчить про повагу до закону, і це, звичайно, не свідчить про повагу до демократії”, - сказав З.БЖЕЗИНСЬКИЙ .

Крім того, говорячи про те, як змінилася Україна за 20 років незалежності, З.БЖЕЗИНСЬКИЙ, який у квітні цього року відвідав нашу країну, «побачив автентичну національну державу, яку вже дуже важко повернути у 80-ті роки».

“У першу чергу я побачив появу загалом європейської нації, хоча рівень життя в Україні значно нижчий, ніж у Польщі. Важлива зміна – це відчуття того, що Україна – автентична національна держава. Це не штучне утворення. Це – нова дійсність, яку буде дуже важко змінити й повернути до часів тридцятирічної давнини”, - сказав З.БЖЕЗИНСЬКИЙ.

Текст повного інтерв’ю опубліковано сьогодні на сайті агенства УНІАН.