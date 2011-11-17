БЮТ готовий підтримати кандидатуру Порошенка

Обрання Петра ПОРОШЕНКА головою Рахункової палати стане реальним, якщо влада погодиться віддати цю посаду опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам сказав заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" ще раніше підтримала запропоновану фракцією НУ-НС кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Рахункової палати.

«Нічого не змінилося. Ми готові підтримати цю кандидатуру», - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що на сьогодні не стільки важлива кандидатура П.ПОРОШЕНКА, як важливо те, чи влада погодиться з тим, щоб опозиція контролювала владу, зокрема в Рахунковій палаті.

«Треба сьогодні спонукати владу до необхідності не боятися контролю з боку опозиції. Якщо вони на це підуть, то, я думаю, тоді вірогідність обрання ПОРОШЕНКА стає більшою», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня парламент звільнив Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати у зв’язку із закінченням строку його повноважень.