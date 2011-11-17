БЮТ готовий підтримати кандидатуру Порошенка

00:00, 17 листопада 2011
Політика
3964 0

Микола Томенко під час засідання парламенту. Київ, 19 жовтня
Обрання Петра ПОРОШЕНКА головою Рахункової палати стане реальним, якщо влада погодиться віддати цю посаду опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам сказав заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" ще раніше підтримала запропоновану фракцією НУ-НС кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Рахункової палати.

«Нічого не змінилося. Ми готові підтримати цю кандидатуру», - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що на сьогодні не стільки важлива кандидатура П.ПОРОШЕНКА, як важливо те, чи влада погодиться з тим, щоб опозиція контролювала владу, зокрема в Рахунковій палаті.

«Треба сьогодні спонукати владу до необхідності не боятися контролю з боку опозиції. Якщо вони на це підуть, то, я думаю, тоді вірогідність обрання ПОРОШЕНКА стає більшою», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня парламент звільнив Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати у зв’язку із закінченням строку його повноважень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter