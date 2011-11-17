Янукович пообіцяв ветеранам говорити правду

Українська влада й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення гідних умов життя ветеранів. Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з ветеранами – випускниками Військового інституту (нині академії) в Одесі. «Нинішнє покоління не залишиться перед вами в боргу», – наголосив глава держави.

Президент також зазначив: влада постійно інформуватиме громадян про реальну ситуацію в економіці держави. «Ви завжди будете знати правду», – підкреслив Віктор Янукович.