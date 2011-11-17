Янукович пообіцяв ветеранам говорити правду
16:01, 17 листопада 2011Політика
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Про реальну ситуацію в економіці
Українська влада й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення гідних умов життя ветеранів. Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з ветеранами – випускниками Військового інституту (нині академії) в Одесі. «Нинішнє покоління не залишиться перед вами в боргу», – наголосив глава держави.
Президент також зазначив: влада постійно інформуватиме громадян про реальну ситуацію в економіці держави. «Ви завжди будете знати правду», – підкреслив Віктор Янукович.
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