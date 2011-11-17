Чорнобильці у Львові оголосили безстрокову акцію протесту

Чорнобильці Львівської області прийняли рішення не вдаватися до голодовки для боротьби за виплату пенсій, протее оголосили безстрокову акцію протесту, яку припинять після задоволення їхніх вимог.

Про це повідомила УНІАН голова Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК.

„Ми мали намір розпочати сьогодні голодовку, але стан здоров‘я більшості чорнобильців викликає занепокоєння, і ми прийняли рішення вдатися до голодовки як до крайнього заходу. Вирішили проводити безстрокове пікетування у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Щодня з 10.00 до 17.00 ми будемо проводити тут свою акцію”, - сказала В.БУРЕНОК.

За її словами, представники пікетувальників сьогодні занесли свої вимоги до Львівської облдержадміністрації, і „чекаємо на реакцію області”.

Коментуючи надану Пенсійним фондом у Львівській області інформацію, за якою цього року внаслідок судових рішень чорнобильцям уже додатково виплачено 11,4 млн. грн. пенсій, В.БУРЕНОК зауважила, що «вони не виплачують щомісячно пенсію. Може, вони рахують, що виплачено до листопада, а з листопада вони перестали виплачувати пенсії згідно із судовими рішеннями».

Сьогодні декілька десятків чорнобильців протягом робочого дня перебували у приміщенні управління Пенсійного фонду, продовжуючи акцію протесту, яку розпочали 16 листопада у Львові з вимогами виконати рішення судів, які гарантують належні їм виплати.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, за 10 місяців цього року внаслідок судових рішень чорнобильцям уже додатково виплачено 11,4 млн. грн. пенсій.