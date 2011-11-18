Запорізького Сталіна визнали декором інтер'єру

Запорізька міськрада визнала скульптуру Йосипа Сталіна, встановлену на вході до будівлі Запорізького обкому КПУ, елементом декоративного оформлення інтер`єру. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомила прес-служба міськради, з метою визначення, чи є дана скульптурна композиція пам`ятником, на місце виїжджала комісія Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Вона дійшла висновку, що "скульптурна композиція є елементом декоративного оформлення інтер`єру вхідної групи будинку та не може класифікуватись як пам`ятник монументального мистецтва державного або місцевого значення".

У міськраді наголосили, що погодження з органами місцевого самоврядування елементів декоративного оформлення інтер`єрів законодавством не передбачено