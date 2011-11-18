Експерти: мостобудуванню потрібен альтернативний підйомний кран

Падіння плавучого крану в Києві свідчить, що мостобудуванню потрібен альтернативний підйомний кран.

Таку думку висловили експерти з приводу сьогоднішньої аварії на будівництві Подільського моста.

Сьогодні близько 11-ї ранку в Києві перекинувся і впав у воду плавучий підйомний кран, який брав участь у будівництві Подільського мостового переходу через Дніпро.

За попередніми даними МНС, жертв немає. Всього за штатним розкладом краном керують 9 осіб - всі фахівці компанії «Планета-міст». Під час надзвичайної ситуації люди впали у воду і були врятовані катерами, буксирами і водолазами компанії «Мостобуд», що знаходилися поблизу. Вони ж допомогли наздогнати один з понтонів аварійного крану, що стрімко плив за течією.

Підйомний кран «Захарій» вантажопідйомністю 680 тонн, що належить компанії «Планета-міст», 13 листопада завершив заплановані на цей рік роботи і в технологічному процесі будівництва мосту вже не брав участі. За цей час були змонтовані 4 секції арочного прольоту над Дніпром. Подальше використання крана планувалося в наступному році.

З 14 листопада компанія «Планета-міст» готувала плавучий кран до переведення з робочого положення в транспортне - для переміщення до місця зимової стоянки. У цей момент і сталася, як кажуть фахівці, «позаштатна ситуація». Конструкція крану вагою близько 3 тис. тонн завалилася на бік і частково пішла під воду.

Поки що очевидно: відбулася серйозна поломка крану - пошкоджені стріла, вузол її кріплення до крану, несучі понтони. Від більш докладних коментарів фахівці утримуються. Зараз важливо забезпечити плавучість конструкції, щоб перемістити її до місця обстеження і ремонту. Тоді й будуть зроблені остаточні висновки про причини НП, а також про можливості відновлення підйомного плавучого крана.

Також експерти вважають, що тільки завдяки щасливому випадку кран завалився в бік берега. Якби він впав в основне русло - затонув би. Тоді шанси на його відновлення були б практично рівні нулю.

У майбутньому році за допомогою цього плавучого крана передбачалося змонтувати ще 2 секції арочного прольоту Подільського мостового переходу. Тепер перед фахівцями «Мостобуду» стоїть складне завдання: скорегувати технологію будівництва для забезпечення введення мостового переходу у встановлені терміни. Надалі були плани використовувати цей кран в будівництві автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. З цієї причини сьогодні в Севастополі заморожено будівництво плавучого крану вантажопідйомністю 1200 тонн, спроектованого спеціально під запорізький проект.

Аналізуючи сьогоднішню НП, фахівці єдині в думці: для України було б великою помилкою прив`язувати все вітчизняне мостобудування до одного єдиного плавучого крану. Такі ризики не виправдані. Тепер уже очевидно - від випадковостей не застрахований ніхто. При цьому недобудований севастопольський плавучий кран удвічі потужніший за вантажопідйомністю і в нього вже вкладено десятки мільйонів бюджетних гривень. Проблема альтернативного крану стає особливо актуальною в зв`язку з найближчою перспективою будівництва нових позакласних мостових переходів у Кременчуці, в складі столичної окружної дороги, мостової переправи через Керченську протоку, інших важливих інфраструктурних проектів. До того ж, аналогів севастопольському крану немає в жодній з країн СНД, а плавучий кран вантажопідйомністю 1200 тонн вже сьогодні затребуваний на будівництвах ближнього зарубіжжя.