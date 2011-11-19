Активісти акції «Вперед!» приєдналися до чорнобильців

У Львові активісти Всеукраїнської акції «Вперед!» приєдналися чорнобильців, які пікетують Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області у зв’язку з невиплатами пенсій і невиконанням судових рішень щодо їх перерахунку.

Як повідомила УНІАН у прес-секретар акції «Вперед!» Лілія МЕЛЬНИКОВА, про це заявив один з лідерів акції «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

За його словами, підприємці Львівщини повністю розділяють вимоги чорнобильців щодо поновлення виплат пенсій у відповідності до судових рішень.

Водночас, активісти «Вперед!» висувають свої вимоги до Пенсійного фонду.

«Ми не погоджуємося з обов’язковими виплатами єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. Держава знімає незаконні побори і не виконує свої зобов’язання, оскільки таким «єдинщикам» не нараховують пенсійний стаж у повному обсязі, а лише третину», - пояснив Р.СЕКЕЛА.

Він нагадав, що акція безстрокова і триватиме до задоволення усіх вимоги мітингувальників.

«Це перша акція, де чорнобильці і підприємці разом. Наша мета – об’єднати підприємців, чорнобильців і афганців по всій Україні, бо у нас один ворог – влада», - констатував Р.СЕКЕЛА.

Він нагадав, що 1 грудня о 12.00 по всій Україні відбудеться акція «Переоблік влади». Взяти у ній участь зможуть усі свідомі громадяни. Для цього їм достатньо буде у визначений час на своїх робочих місцях виставити табличку «Переоблік», що символізуватиме їх незадоволення політичною та економічною ситуацією в країні.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада близько 100 представників Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» захопили приміщення обласного управління Пенсійного фонду України у Львові й оголосили безстрокову акцію протесту в зв’язку з невиплатами пенсій і невиконанням судових рішень щодо їх перерахунку.