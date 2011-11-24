Польща не коментує візит міністра Сікорського в Донецьк

Міністерство закордонних справ Польщі не коментує результати візиту керівника МЗС Радослава СІКОРСЬКОГО в Україну 23 листопада разом із міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ.

Про кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав представник прес-служби МЗС Польщі.

За словами співрозмовника агентства, вся інформація про візит була оприлюднена 22 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада прес-служба МЗС Польщі поінформувала, що міністри відвідають Україну на запрошення президента футбольного клубу "Шахтар" Ріната АХМЕТОВА та, зокрема, побувають на матчі Ліги Чемпіонів "Шахтар" - "Порту" (Португалія).

"Візит стане нагодою для того, аби ознайомитись із підготовкою України до Євро-2012, політичною ситуацією в Україні та євроінтеграційними перспективами України", - повідомили у прес-служба МЗС Польщі.

Представник прес-служби відмовився надати додаткову інформацію про цей візит. "Ми не будемо надавати жодної додаткової інформації за винятком тої, яка є опублікованою", - сказав він. Проте співрозмовник агентства не виключив, що додатковий матеріал може бути опублікований після візиту.