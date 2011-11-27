Президент Європарламенту вважає, що Тимошенко не має сидіти в тюрмі

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК вважає, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не повинна бути в тюрмі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», Є.БУЗЕК у зверненні до лідера Ю.ТИМОШЕНКО, опублікованому на його сторінці у Facebook, побажав їй мужності і сил.

"Юлія, я бажаю Вам мужності і сили в цей важкий момент. Ви не повинні бути у тюрмі", - наголосив Президент Європарламенту.

Є.БУЗЕК також висловив занепокоєння погіршенням стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО.

"На жаль, сьогодні немає що святкувати ані їй, ані Україні. Я отримав підтвердження про погіршення стану здоров`я. Влада має дозволити їй отримати всю необхідну медичну допомогу", - підкреслив політик.

На переконання Президента Європарламенту, останні події в Україні свідчать про недемократичність процесів, які відбуваються в країні.

"Інтенсивність, кількість політично вмотивованих судових процесів, які одночасно були відкриті проти неї, висвітлюють нестачу незалежності української судової системи і партійність української еліти. Політика має бути боротьбою ідей, а не боротьбою судових процесів", - заявив Є.БУЗЕК.

"Як нам розраховувати на щирий політичний діалог між ЄС та Україною, якщо Україна не може вести діалогу всередині?" – підсумував Президент Європарламенту.