В Єгипті розпочалися перші вибори після відставки Мубарака

В Єгипті розпочалися вибори депутатів Народного зібрання - нижньої палати парламенту, передає РІА «Новости».

Вибори пройдуть за досить складною схемою в три етапи і триватимуть, в цілому, до 10 січня наступного року. Під час першого етапу голосують дев`ять єгипетських провінцій.

Усього, за даними Вищої виборчої комісії (ВВК), правом голосу в цих провінціях володіють 17,5 мільйона громадян із понад 50 мільйонів єгипетських виборців. Для них відкрито 3307 виборчих дільниць. Голосування триватиме два дні.

Другий і третій етап пройдуть відповідно 14-15 грудня і 3-4 січня наступного року.

Оскільки багато виборців у Єгипті безграмотні, кожен кандидат або партія одержали символ-малюнок (квітка, яблуко, пальма, мотоцикл тощо), за яким їх можна буде визначити в бюлетені для голосування.

Безперечним фаворитом передвиборної кампанії є Партія свободи і справедливості, створена політичним крилом угруповання "Братів-мусульман". Ісламізм розраховує одержати більшість місць у майбутньому парламенті. Також сподівається на успіх стара ліберальна партія Єгипту - "Вафд".

Єгипетські власті побоюються провокацій і зіткнень на виборчих дільницях, враховуючи загальну ситуацію в сфері безпеки: вибори проходять на тлі недавніх безпорядків на площі Тахрір у Каїрі і в ряді інших міст Єгипту, жертвами яких стали понад 40 чоловік.

Вибори до парламенту стануть першим серйозним кроком на шляху передачі влади в Єгипті законно вибраному цивільному керівництву від правлячої Вищої ради збройних сил. Військові обіцяли, що передача влади відбудеться в першій половині наступного року відразу після закінчення президентських виборів.

Консультативна рада (верхня палата парламенту) обиратиметься в лютому-березні наступного року, а приступить до роботи 24 березня.

Одним з перших кроків нового парламенту стане створення комісії із ста депутатів і експертів, які розпочнуть підготовку нової конституції Єгипту.

Попередні вибори депутатів народного зібрання пройшли рік тому. За їх результатами, правляча на той час Національно-демократична партія здобула майже 90 відсотків голосів. Проте опозиція звинуватила владу в підтасовуванні результатів голосування.

Вважається, що саме фальсифікація результатів парламентських виборів, через яку опозиційні партії не потрапили до парламенту, стала однією з причин масових протестів у Єгипті, які й спричинили відставку Президента Хосні МУБАРАКА.