Працівників «Індару» закликають не піддаватися на провокації

Комітет захисту інсулінового заводу «Індар» закликає працівників підприємства не піддаватися на провокації.

Про це йдеться у відкритому листі Комітету захисту інсулінового заводу «Індар» до працівників заводу, текст якого передано УНІАН.

Як наголошують автори листа, «завершується майже 5-місячне знущання загарбниками інсулінового заводу «Індар» над здобутками нашої держави і трудового колективу підприємства в забезпеченні препаратами інсулінів хворих на цукровий діабет в Україні і за її межами».

Розповіді «викрадачів держпакету акцій, що вони є законними власниками підприємства, збираються розвивати виробництво і виходити на збільшення обсягів виробництва українських препаратів виявилися звичайною порожньою балаканиною». Автори листа зазначають, що сьогодні керівництво нашої країни, народні депутати, правоохоронні органи «розуміють, що подальше перебування загарбників на інсуліновому заводі «Індар» створює величезний ризик втрати Україною інсулінової незалежності, а перебування загарбників на підприємстві - це звичайне намагання вичавити останнє з підприємства, а ж до зупинки його і банкрутства».

Комітет захисту заводу зазначає, що «завдяки створеному працівниками інсулінового виробництва запасу субстанції інсуліну підприємству вдалося виконувати зобов’язання по поставках готових лікарських форм інсулінів в усі регіони України, але, на жаль, всі закордонні партнери відмовилися працювати з самозванцями або призупинили співробітництво, в тому числі і бразильському ринку».

За даними авторів листа, на заводі «Індар» за останні 5 місяців багато що втрачено: «майже припинено власне виробництво субстанції генно-інженерного інсуліну, припинено виробництво свиного монокомпонентного інсуліну, майже припинено діяльність львівської бази виробництва інсулінів, припинено виробництво таблетованих ліків, зупинено проект з розширення виробництва готових лікарських форм інсулінів, припинено роботи по створенню виробництва аналогових препаратів інсулінів, зупинено проект з реконструкції другого адміністративного поверху заводу». «Це все великий злочин викрадачів державного пакету акцій і загарбників інсулінового заводу «Індар» перед Україною і перед всіма працівниками підприємства», йдеться в листі.

Однак, його автори переконані, що «все те, що втрачено, буде в найближчий час відновлено. Колектив підприємства буде збережено і отримає значне кадрове посилення. Враховуючи значні експортні програми, персонал підприємства буде суттєво збільшено».

Натомість, зазначають автори листа, «особи, які викрали державний пакет акцій і довели підприємство до банкрутства, всіма силами намагаються налаштувати колектив підприємства проти законного керівництва».

Комітет захисту заводу, звертаючись до працівників «Індару», зазначає, що всім працівникам підприємства необхідно вирішити, кого підтримувати: «керівництво, яке було призначено державою, або самозванців, які вкрали державний пакет; керівництво, яке будувало завод 14 років, або керівництво, яке за п’ять місяців умудрилося зупинити основне виробництво, втратити всі зовнішні ринки і довести підприємство до банкрутства; керівництво, яке все робило для збереження підприємства для нашої держави, або керівництво, яке зараз метушиться в пошуках кому продати цей завод разом з працівниками, не задумуючись ні про тисячі хворих, ні про працівників підприємства; керівництво, яке очолював доктор біологічних наук, професор, людина яку визнав світ, - Олексій ЛАЗАРЄВ, або керівництво, на чолі якого стоїть Євген КОНОНЕНКО».

Автори листа просять працівників інсулінового заводу «Індар» - заради майбутнього підприємства - зайняти принципову позицію і утриматися від будь-яких провокацій, в які їх «намагатимуться втягнути шахраї з метою прикриття своїх чорних справ»

До Комітету захисту інсулінового заводу «Індар» входять: попередній директор ЗАТ «Індар» доктор біологічних наук О.ЛАЗАРЄВ, а також попередні члени правління ЗАТ «Індар» Віктор РОМАНЮК, Наталя ДІДЕНКО, Ігор ЛЕСИК, представники адміністрації ЗАТ «Індар».

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства.

До цього головою правління ЗАТ «Індар» був доктор біологічних наук О.ЛАЗАРЄВ.

11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

18 листопада міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що підприємство «Індар» належить державі. Він зазначив, що «на даний час є рішення київського суду про те, що контрольний пакет акцій на суму майже 11 млн. переходить до ДАК «Укрмедпром». При цьому міністра додав, що на це рішення подана апеляція, і «вона буде розглядатися наприкінці цього місяця».

На 29 листопада 2011 року в Апеляційному господарському суді Києва заплановано розгляд апеляції на рішення Господарського суду Києва від 9 вересня ц. р.