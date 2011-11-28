Королевська влаштувала феєрверк для Тимошенко

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що в опозиції немає ілюзій з приводу того, як буде розглядатися справа екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО в Апеляційному суді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це вона сказала на прес-конференції в Дніпропетровську.

«15 грудня розпочнеться розгляд справи в Апеляційному суді. У нас немає ілюзій з приводу того, як буде розглядатися справа. Ми хочемо якомога швидше пройти всі інстанції і дійти до Європейського суду», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що Європейський суд з прав людини поставить крапку у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на прес-конференції Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що влаштувала вчора феєрверк під стінами Лук'янівського СІЗО, аби таким чином морально підтримати Ю.ТИМОШЕНКО в день народження. «Добрі люди підказали нам, куди виходять вікна нинішньої камери, і ми зрозуміли, що вона, ймовірно, не зможе почути концерт в її честь. Тому разом з Євгеном СУСЛОВИМ ми організували для неї феєрверк, який було б видно з усіх вікон СІЗО», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем'єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка.

23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень. За результатами обстежень, заявили у пенітенціарній службі, в організмі екс-прем’єра не виявлено патологічних змін, що загрожують її життю, тому було рекомендовано продовжити лікування Ю.ТИМОШЕНКО в ізоляторі.

Разом з тим адвокати Ю.ТИМОШЕНКО стверджують, що стан здоров’я екс-прем’єра постійно погіршується і замість лікування в СІЗО їй роблять лише знеболювальні ін’єкції.

Сьогодні, 28 листопада, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив створити у СІЗО для Ю.ТИМОШЕНКО умови утримання на європейському рівні.

«Я дав доручення всім установам, що опікуються цим питанням, створити всі умови, які передбачають європейський рівень – це і лікування, і обстеження, і утримання», - сказав Президент.