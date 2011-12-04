Наливайченко: вибори-2012 - продовження боротьби за незалежність

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що парламентські вибори 2012 року є продовженням боротьби 1991 року за українську незалежність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таку думку він висловив під час заходів, присвячених 20-й річниці Всеукраїнського референдуму, що відбулися на Тернопільщині

За його словами, Всеукраїнський референдум 1991 рок був визначальним етапом у тисячолітній боротьбі за незалежність Української держави. «Своїм «так» за вільну Україну люди сказали «ні» Радянському Союзу», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, сьогодні Україна опинилась перед загрозою втрати незалежності. «Українофоби при владі знищують нашу мову та культуру, малороси тягнуть нас в ярмо євразійської діри, нам нав’язали окупаційний Чорноморський флот, мільйони українців опинились за межею бідності. Новий закон про вибори обмежує народ у праві голосу», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він вважає, що усі ці спроби «повернути совок» приречені на поразку. «Совок не пройде! Наш народ переміг більшовизм, переможе й цей режим, який насправді є слабким, тому що він тримається на брехні, несправедливості та рабській психології «гомо совєтікус», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його глибоке переконання, національна єдність, як і двадцять років тому, переможе «потуги червоних, промосковських номенклатурників, які засіли в політбюро партії влади».

«Україна буде вільною. І вибори 2012 року є продовженням боротьби 1991 року. Переконаний, що українці вкотре підтвердять свій історичний вибір двадцятирічної давнини. На найближчих парламентських виборах переможуть українські сили, переможе наше прагнення до волі та справедливості», - наголосив голова політради «Нашої України».

Він підкреслив, що незалежно від партійного ангажування, українці спільно здобували свободу для України - і у 1989-1991-му і в 2004-му. «Вірю, що час для нового об’єднання - не за горами», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.