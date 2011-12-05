У Донецьку чорнобильці проводять мітинг

У Донецьку тривають мітинг протесту і голодування чорнобильців.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих Едуард КАПУСТІН.

За його словами, на сьогодні у голодуванні беруть участь 21 учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

«Зараз у нас проходить мітинг», - сказав Е.КАПУСТІН. При цьому він уточнив, що на мітингу присутні близько 400 жителів Донецька, а також жителів інших міст України, які приїхали підтримати чорнобильців.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетують Управління ПФУ у Донецькій області, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодування. Також чорнобильці загрожували самоспаленням, якщо силові структури застосують до них силу.

Уночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопада співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням суду про заборону акції. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 осіб.

Уночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд знову виніс ухвалу про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію голодування у наметовому містечку біля будівлі регіонального Пенсійного фонду.