Лідер регіоналів похвалився добрими стосунками з новим генералом бютівців

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що новий лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН конструктивно працюватиме з керівниками інших фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Сьогодні відбулися зміни, і Іван Григорович КИРИЛЕНКО відсторонений від посади керівника фракції "БЮТ-Батьківщина" і на його місце призначений Андрій Анатолійович КОЖЕМ’ЯКІН. Я хотів би подякувати Івану Григоровичу за тривалу роботу», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, в парламенті були різні ситуації, але всі намагалися робити все можливе для того, аби налагодити конструктивний діалог між фракціями.

«Я дуже сподіваюся, що у нас такі ж конструктивні відносини залишаться з Андрієм Анатолійовичем. Ми давно знаємо один одного, і у нас добрі особистісні стосунки. І я сподіваюся, що це матиме свій відбиток на спільній конструктивній роботі фракцій всередині парламенту», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, на засіданні парламенту було офіційно оголошено, що народного депутата України А.КОЖЕМ’ЯКІНА обрано головою фракції «БЮТ-Батьківщина» замість І.КИРИЛЕНКА.

І.КИРИЛЕНКО пояснив причини своєї відставки з посади лідера фракції тим, що переходить на роботу у центральний апарат «Батьківщини» для організації роботи виборчого процесу партії.