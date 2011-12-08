Суд, який розмістився біля ліжка Тимошенко, пішов на перерву

Виїзний суд у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО оголосив перерву до 14.15.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ за клопотанням Генпрокуратури ухвалив рішення провести у камері Лук’янівського СІЗО виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у справі щодо діяльності ЄЕСУ.