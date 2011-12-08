Мельниченко пояснює, чому його не випустили з Ізраїлю

Колишній офіцер Управління державної охорони, майор запасу СБУ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО отримає можливість виїхати з Ізраїлю до України, якщо українські правоохоронні органи обґрунтують необхідність перебування його в Україні та гарантуватимуть вжиття заходів, спрямованих на недопущення його вбивства та викрадення.

Про це по телефону УНІАН сказав сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Оскільки країни Європи, США та Ізраїль дотримуються конвенції захисту прав осіб, котрі переслідуються політично, а я у 2001 році отримав у США статус політичного біженця, - пояснив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, - то для мого приїзду до України потрібні відповідні юридичні кроки».

За його словами, «достатньо, аби правоохоронні органи в особі Генеральної прокуратури надали моїм адвокатам документи щодо обґрунтування необхідності мого прибуття та гарантії заходів безпеки».

М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що відповідне клопотання від нього адвокати передадуть завтра в Генеральну прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО раніше заявляв, що мав намір сьогодні, 8 грудня, прилетіти до України, але ізраїльські спецслужби не випустили його.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він збирався прилетіти до Києва, щоб свідчити в суді проти екс-президента Леоніда КУЧМИ.

Як повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, він придбав квиток на літак авіакомпанії МАУ на прямий рейс Тель-Авів-Київ, що мав вилетіти о 14.00 і прибути до Києва о 17.10.

Однак коли екс-майор підійшов до стійки реєстрації, його зупинили представники ізраїльських спецслужб, які повідомили, що не можуть дозволити йому вилетіти до України.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, причиною того, що його не випустили до України, є те, що Ізраїль дотримується Конвенції про статус політичного біженця, якою забороняється видавати людей в ті країни, де є небезпека їхньому життю. На його переконання, ізраїльтяни, дбаючи про репутацію своєї країни, готові будуть випустити його до будь-якої країни, окрім України.

Довідка УНІАН. М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який вів записи в кабінеті колишнього Президента Л.КУЧМИ, нині перебуває в Ізраїлі. Проти Л.КУЧМИ цього року було порушено кримінальну справу, яка базувалася, зокрема, на свідченнях М.МЕЛЬНИЧЕНКА та його аудіозаписах. Водночас Генеральна прокуратура поновила справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, порушену 2001 року «за розголошення державної таємниці». Цю справу було передано в СБУ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО, ховаючись від переслідування, виїхав до Ізраїлю. Шевченківський районний суд Києва видав ордер на його арешт.

7 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів Л.КУЧМИ на порушення щодо нього кримінальної справи. Продовження розгляду скарги призначено на 9 грудня.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив про намір «прибути в Печерський райсуд Києва, який, за намірами кучмістів, має скасувати постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ». За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він хоче вибити головний козир у адвокатів Л.КУЧМИ, які посилаються на те, що головний свідок у справі «відсутній в Україні», тому кримінальну справу треба закрити.