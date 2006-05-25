Газетярі розпитуватимуть політиків, що заважає Україні мати загальну справу з Росією

12-00 - Круглий стіл на тему: «Україна - Росія. Що заважає загальній справі», приурочений до виходу спільного тематичного додатку до тижневика «ИнвестГазета» та щоденної газети «ДЕЛО» – «Общее дело. Украина – Россия». До участі запрошені - Надзвичайний і Повноважний Посол Росії Віктор Черномирдін; заступник міністра промислової політики України Віктор Баранчук, перший заступник начальника Київської регіональної митної служби Едуард Іванченко, депутат держдуми РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін, представники торгово-промислової палати РФ та інші (вул. Б. Хмельницького, 8/16). Потрібна акредитація. Телефони: 585-5891 (92), e-mail: pr@delo.ua.