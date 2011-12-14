Адвокат Тимошенко приніс до суду список «колишніх», яких треба допитати

Захист Юлії ТИМОШЕНКО наполягає на проведенні судового слідства під час розгляду скарги екс-прем`єр-міністра на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив захисник Олександр ПЛАХОТНЮК сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, що розглядає скаргу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми наполягаємо на необхідності проведення судового слідства у справі у повному обсязі", - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Захисник нагадав, що під час розгляду газової справи у суді першої інстанції судове слідство було проведено однобічно. "Не були допитані всі свідки, покази яких можуть допомогти встановити істину у справі. Суд також відмовився витребувати первинні документи, які можуть бути доказами у справі", - зазначив він.

Зокрема, захист Ю.ТИМОШЕНКО просить суд викликати як свідків представників колишнього уряду – екс-віце-прем`єр-міністра Григорія НЕМИРЮ, колишніх: в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, декількох колишніх голів обласних держаних адміністрацій, а також екс-заступника голови КРУ Наталію РУБАН та співробітників НАК "Нафтогаз України", в тому числі колишнього начальника позовно-претензійного управління компанії Ігоря КОСТЯ, який під час розгляду справи у суді першої інстанції представляв інтереси цивільного позивача - НАК "Нафтогаз України".

О.ПЛАХОТНЮК також вважає за доцільне провести додаткові експертизи.